ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال سعيد ندا مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الخميس، مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير الابتدائية المشتركة بكفر الجزار ببنها للتحقيق، لملاحظة عدم الانضباط وسوء مستوى النظافة بالمدرسة، وربط إدارة المدرسة تسليم الكتب بدفع المصروفات بالمخالفة للقرار الوزاري، ومحاولة مدير المدرسة تقديم ميعاد الإنصراف للتلاميذ حصتين عن المواعيد الرسمية، لانتهاء اليوم الدراسي، بحجة عقد اجتماع مع هيئة التدريس بالمخالفة للقوانين.

جاء ذلك خلال جولة لمدير إدارة تعليم بنها، تفقد فيها عدد من مدارس بنها، منها مدرسة الشهيد أحمد سمير الإبتدائية المشتركة بكفر الجزار.

وشدد ندا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة بالمدارس، للحفاظ على صحة التلاميذ، وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، والحرص على الانضباط المدرسي، مشيرًا إلى أن المقصرين والمخالفين سينالون عقابًا فوريًا وصارمًا.