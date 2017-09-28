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السبت.. المعهد السويدي بالإسكندرية يحيي الذكرى المائة على رحيل "عبدالهادي العقيلي"

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مصراوي Masrawy

السبت.. المعهد السويدي بالإسكندرية يحيي الذكرى المائة على رحيل "عبدالهادي العقيلي"

05:13 م الخميس 28 سبتمبر 2017

عبدالهادي العقيلي

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم المعهد السويدي بالإسكندرية، احتفالية يوم السبت المقبل، لإحياء ذكرى مرور 100 عام على رحيل المفكر السويدي "عبدالهادي العقيلي" من خلال ندوة عامة تؤرخ لحياته وقصة اعتناقه الإسلام في .

ويتحدث في الندوة علماء متخصصين يشاركون بمعرفتهم عن شخصية العقيلي لطرح ما قدمه في إطار مبدأ الحوار والفهم المشترك، منهم الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر للشؤون الثقافية، الدكتورة زهرة لانقي، رئيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام والدكتور فردريك بروسي، باحث في تاريخ الأديان، جامعة ستوكهولم بالسويد.

ويعد العقيلي رسام سويدي ومفكر وفيلسوف، اسمه الحقيقي "آلايفان"، وكان له اهتمامًا خاصًا باللغة العربية والإسلام، ما دعاه لدراسة القرآن والشريعة في نهاية القرن التاسع عشر، وفي أثناء رحلته إلى مصر عام 1897 دخل الإسلام واتخذ اسم "عبدالهادي" واستقر في القاهرة ليدرس اللغة العربية والشريعة في الأزهر الشريف.

وساهم العقيلي في بداية القرن العشرين في كتابة العديد من المقالات عن الإسلام، كما ترجم العديد من المقالات العربية عن الصوفية وخاصة محي الدين بن عربي في جرائد هامة مثل" Il Convito" و"Le Gnose" مما كان له أثرا في تقديم الإسلام وفهم الصوفية في المجتمعات الغربية.

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