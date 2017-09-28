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شركة "العربية للطيران" الإماراتية تعلق رحلاتها من وإلى أربيل

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مصراوي Masrawy

شركة "العربية للطيران" الإماراتية تعلق رحلاتها من وإلى أربيل

05:20 م الخميس 28 سبتمبر 2017

العربية للطيران

دبي - (د ب أ):
أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية اليوم الخميس "تعليق رحلاتها من وإلى أربيل مؤقتاً ابتداء من بعد غد السبت".

وقال مسئولون في الشركة ،التي تتخذ من مطار الشارقة مقرا لها، إن قرار التعليق يأتي وفقا لتوجيهات سلطة الطيران المدني العراقية.

وكانت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للطيران قررت "تعليق رحلاتها إلى أربيل استجابة لمطلب العراقية".

وقال متحدث باسم الشركة للصحفيين مساء أمس الأربعاء إن قرار الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، سيتم تنفيذه اعتبارا "من يوم السبت المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخطوط الجوية القطرية وقف رحلاتها من وإلى كردستان العراق لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أنها ستعلق رحلاتها إلى/ومن مطار أربيل وإلى/ومن مطار السليمانية بداية من يوم غد الجمعة وحتى الأول من تشرين أول/أكتوبر.

وأوضحت أن القرار تم "بناء على طلب من سلطة الطيران المدني العراقية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب أمس الأول الثلاثاء إدارة إقليم كردستان بتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تقع تحت سيطرتها إلى الحكومة الاتحادية.

ولاحقا طالبت سلطات الطيران المدني العراقية الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك في إطار التطورات التي أعقبت استفتاء استقلال الإقليم.

وأعلن عدد من الخطوط الجوية الإقليمية بالفعل تعليق رحلاتها للإقليم بناء على طلب السلطات الاتحادية العراقية.

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