الجيش الروسي ينفي اختطاف عسكريين روس في سوريا

موسكو (أ ش أ)

نفى ممثل القاعدة الجوية الروسية في حميميم اليوم الخميس أنباء اختطاف عسكريين روس في سوريا على يد مجموعة من المسلحين.

وأكد ممثل القاعدة الروسية، في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عدم وجود أي حوادث تتعلق باختطاف أو أسر أو فقدان عسكريين روس في محافظة دير الزور أو في مناطق أخرى في سوريا.

وأشار إلى أن جميع العسكريين الروس المتواجدين في سوريا على قيد الحياة وينفذون مهامهم الخاصة بهم.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن إثنين من العسكريين الروس قد اختطفا في دير الزور على يد تنظيم (داعش) الإرهابي.