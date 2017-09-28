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الجيش الروسي ينفي اختطاف عسكريين روس في سوريا

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مصراوي Masrawy

الجيش الروسي ينفي اختطاف عسكريين روس في سوريا

05:19 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الجيش الروسي ينفي اختطاف عسكريين روس في سوريا

الجيش الروسي

موسكو (أ ش أ)
نفى ممثل القاعدة الجوية الروسية في حميميم اليوم الخميس أنباء اختطاف عسكريين روس في سوريا على يد مجموعة من المسلحين.

وأكد ممثل القاعدة الروسية، في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عدم وجود أي تتعلق باختطاف أو أسر أو فقدان عسكريين روس في محافظة دير الزور أو في مناطق أخرى في سوريا.

وأشار إلى أن جميع العسكريين الروس المتواجدين في سوريا على قيد الحياة وينفذون مهامهم الخاصة بهم.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن إثنين من العسكريين الروس قد اختطفا في دير الزور على يد تنظيم (داعش) الإرهابي.

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