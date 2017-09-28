رئيس تونس يؤكد ضرورة إتباع سياسة المراحل لحل الأزمة الليبية

تونس (أ ش أ)

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على ضرورة إتباع سياسة المراحل في التعامل مع الأزمة الليبية وحلحلة الوضع هناك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للاطلاع على آخر تطورات الملف الليبي.

وقال سلامة - عقب الاجتماع - إن الهدف من لقاء السبسي كان التعرف على مقترحاته بشأن الملف الليبي نظرا لما يتمتع به من معرفة كبيرة بشئون المنطقة لا سيما ليبيا ، مشيرا إلى أنه وجد تشجيعا منه على الإصرار والصبر وإتباع سياسة المراحل لمساعدة ليبيا.

وتستضيف تونس حاليا لجنتي الحوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة ، لإدخال تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات).