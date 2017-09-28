سول تتوقع تسلم أسلحة "استراتيجية" أمريكية لمواجهة كوريا الشمالية

واشنطن (أ ش أ)

أعلن تشونج وي يونج مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ،اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل معدات عسكرية "استراتيجية" إلى كوريا الجنوبية بشكل أكثر انتظاما لدعمها في ردع كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - إن هذا الأمر، الذي لم يؤكده البنتاجون بعد، يأتي بعد تصاعد التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية وسط قلق العديد من الخبراء أن الخطاب الناري والتحليق المستمر للمقاتلات الأمريكية فوق كوريا الجنوبية قد يقود إلى تقديرات خاطئة كارثية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار الأمن القومي أبلغ البرلمان في سول أن "الأصول الاستراتيجية" الأمريكية يمكن أن يتم نشرها في كوريا الجنوبية على أساس "تناوبي" قبل نهاية العام الجاري.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم بارك وان جو أمام البرلمان إن ذلك من شأنه مساعدة كوريا الجنوبية في توسيع قدراتها الدفاعية.

وأبلغ بارك المشرعين الكوريين الجنوبيين بأن واشنطن تعهدت لسول بنشر تلك الأصول الاستراتيجية في خطاب مكتوب.

وذكرت الصحيفة أنه خلال جلسة البرلمان لم يتم توضيح ماهية "الأصول الاستراتيجية" التي تم ذكرها، لكن المسئولين في كوريا الجنوبية عادة ما يستخدمون هذا المصطلح للإشارة إلى الطائرات القاذفة الخفية "بي-52" والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وحاملات الطائرات.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أظهرت عددا من الأسلحة الحديثة التي يمتلكها الجيش بمناسبة الاحتفال باليوم القومي للقوات المسلحة والذي يوافق الأحد المقبل، حيث ظهر للمرة الأولى صواريخ باليستية من طراز "هاينمو" والتي يمكنها الوصول إلى كوريا الشمالية.