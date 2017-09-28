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«نيسان» تدعم «ألتيما» بتقنية مكابح حديثة

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«نيسان» تدعم «ألتيما» بتقنية مكابح حديثة «نيسان» تدعم «ألتيما» بتقنية مكابح حديثة

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دعمت شركة "نيسان" اليابانية، إصدارها الأحدث من سيارتها الشهيرة "ألتيما" بسلسلة من التعديلات التقنية المتعلقة بالسلامة والأمان، قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية بحلول العام المقبل.

وبحسب موقع "كار آند درايفر"، فإن الشركة اليابانية أضافت عددًا من التعديلات الخاصة بالأمان، على رأسها نظام المكابح الآلية الخاصة بحالات الخطر، والتي تمنح السيارة القدرة على الوقوف دون انتظار أوامر قائدها في حالات الخطر.

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وأسهمت تلك التقنية المتطورة في رفع الموديلات المطروحة من السيارة الجديدة، والتي سيتم عرضها في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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التحرير

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