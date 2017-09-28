شركة جديدة نتاج تعاون بين «تويوتا» و«مازدا» لتطوير السيارات الكهربائية

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تعكف شركة "تويوتا" على تبني نمط تعاوني برفقة نظيرتها اليابانية "مازدا"، لتطوير التقنيات العاملة في السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركتان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "فورشن"، فإن الشركتين اليابانيتين ستكثف محاولاتها لابتكار أساليب تقنية جديدة لتدعيم موديلاتها الكهربائية في الأسواق العالمية، لاسيما وأن هناك منافسة قوية في الأسواق العالمية بين العديد من الشركات المصنعة للطرز الكهربائية والهجين.

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ومن المتوقع أن تتشارك "مازدا" و"تويوتا" في تأسيس شركة مخصصة لتطوير الأنظمة التقنية العاملة في السيارات الكهربائية خلال الأشهر القليلة المقبلة.