«أودي» تسيطر.. أفضل 5 سيارات ديزل في 2017

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دائمًا ما ترتبط السمعة السيئة بالسيارات التي تعمل بوقود الديزل، لا سيما وأن بعضها يكون الأكثر ضلوعًا في تلويث الهواء على مستوى العالم، خاصة وأنه يبث كمية كبيرة من الانبعاثات تفوق تلك التي تصدر عن السيارات التي تعمل بوقود البنزين، وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات على مستوى العالم لتعطيل معظم إنتاجها من الإصدارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود.

وفي هذا السياق، قدمت صحيف "ذا صن" البريطانية، قائمة بأفضل الموديلات التي تعمل بوقود الديزل سواء على مستوى الكفاءة، أو مدى مراعاتها للقوانين البيئية من حيث معدلات الانبعاثات..

أودي A1

تعمل السيارة الشهيرة بنسختها التي تعمل بوقود الديزل بمحرك ذي سعة 1600 CC، يراعي المعدلات المسموحة للانبعاثات، حيث يقوم بطرد 97 جراما من ثاني أكسيد الكربون عند السير لمسافة 100 كم، وهو معدل مقبول قياسًا بأن أودي كانت إحدى الشركات التي تعرضت لاتهامات بشأن التحايل على أجهزة قياس الانبعاثات في السيارات التي تعمل بوقود الديزل.

سكودا أوكتافيا

تمتلك حساسات دقيقة لمعدلات الانبعاثات، وهو الأمر الذي يجعلها واحدة من السيارات الأكثر تماشيًا مع المعدلات المسموح بها دوليا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات التي تعمل بالوقود المحروق بشكل عام، حيث تضخ 103 جرامات من الغاز عند السير لمسافة 100 كم.

مازدا CX-5

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تمثل واحدة من أفضل السيارات التي تعمل بالوقود المحروق وليس الديزل فقط، وهي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" وتضخ 142 جراما من ثاني أكسيد الكربون عند السير لمسافة 100 كم.

BMW الفئة الخامسة

تمثل واحدا من أفضل الموديلات التي طرحتها الشركة الألمانية في فئتها الخامسة الشهيرة بشكل عام، والتي تمتلك موديلات تعمل هجينا وكهربائية وأخرى تعمل بالبنزين حتى الآن، إلا أن تلك النسخة المعروفة بـ"تورينج"، تمتلك معدلات جيدة لاستهلاك الديزل، بحيث تطرد 119 جراما من ثاني أكسيد الكربون عند السير لمسافة 100 كم.

أودي TT رود ستر

قد تكون أفضل الإصدارات الفاخرة التي لا تزال تعمل بوقود الديزل حتى الآن، حيث تحرص الشركة الألمانية على إضافة العديد من التطويرات بشكل دائم على الجوانب الفنية والرفاهية في السيارة، وتضخ 129 جراما من ثاني أكسيد الكربون عند السير لمسافة 100 كم.