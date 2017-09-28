وزير الصحة: تصنيع "كومدينو" وأسرة طبية بالوزارة لأول مرة -(صور)
وزير الصحة: تصنيع "كومدينو" وأسرة طبية بالوزارة لأول مرة -(صور)
05:05 م الخميس 28 سبتمبر 2017
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كتب - أحمد جمعة:
تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية لمستشفى أبو رديس المركزي والذي يبعد ٢٢٠ كيلومترًا عن مدينة شرم الشيخ ويقدم الخدمة الطبية لأكثر من ٣٠ ألف مواطن تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تكلفة التطوير والإنشاءات والأجهزة الطبية وغير الطبية وصلت إلى أكثر من ٧٠ مليون جنيه. وشملت الانشاءات مبنى جديد به عيادات خارجية وسكن للأطباء ومكاتب إدارية بجانب تطوير المبنى القديم وبه قسم الاستقبال والطوارئ وباقي الأقسام.
وذكر "عماد الدين" أن المستشفى يتكون من ٢٨ سريرا داخليا، و٤ أسرة عناية مركزة ٢ منها تنفس صناعي، وقسم للاستقبال والطوارئ به ١٢ سريرًا ووحدة غسيل كلوي بها ٥ أسرة وقسم للحضانات به ٤ حضانات، بالإضافة إلى غرفتي عمليات، و٩ عيادات خارجية، للتخصصات المختلفة بالإضافة إلى الصيدلية، وقسم للأشعة به أشعة سينية وأشعة السونار، وأشعة مقطعية، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل ،وبنك للدم.
وأضاف أنه تم التعاقد مع أساتذة من الأطباء للعمل بالمستشفى وسيتم العمل في العيادات الخارجية يوم الثلاثاء القادم على أن تبدأ أولى العمليات يوم الخميس القادم وفي 8 أكتوبر القادم سيتم تشغيل قسم الغسيل الكلوي.. مشيرا إلى أن المستشفى بأكمله مميكن ومُغط بالكاميرات.
واوضح وزير الصحة أنه لأول مرة يتم تصنيع "كومدينو" طاولات وسراير طبية من تصنيع التموين الطبي بوزارة الصحة، كما يتم فرش المستشفيات منه وهى عالية الجودة وأفضل مما نستورده، مضيفًا أن "جودة المنتج افضل مما نستورده ونأمل بأن نصل إلى الاكتفاء الذاتي".
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