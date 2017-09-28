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وزيرة الهجرة: معندناش بطالة.. عندنا كسل وكله عاوز يبقى مدير

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وزيرة الهجرة: معندناش بطالة.. عندنا كسل وكله عاوز يبقى مدير وزيرة الهجرة: معندناش بطالة.. عندنا كسل وكله عاوز يبقى مدير

التحرير

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طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، سكرتارية المرأة العاملة بالمحافظات بالمشاركة فى حملة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، ورصدهم لاحتياجات الشباب والأسر بالمحافظات وتوعيتهم بخطورة هذه القضية

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال ملتقى المرأة العاملة الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال بمقره، "إحنا معندناش بطالة.. إحنا عندنا كسل.. وكله عاوز يبقى مدير.. وبيرفض يبدأ بمهن ووظائف بسيطة".

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وتابعت وزيرة الهجرة، "المشروعات القومية كثيرة جدا، والرئيس مش مبطل شغل"، معلنة عن توفير 2000 فرصة تدريب للشباب بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

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