أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسامة هيكل يشيد بالتوسعات الجديدة لقناة «الغد»

Google+ Print
أسامة هيكل يشيد بالتوسعات الجديدة لقناة «الغد» أسامة هيكل يشيد بالتوسعات الجديدة لقناة «الغد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثنى أسامة هيكل رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على ما تشهده  قناة الغد العربي من تطوير، وما تقدمه من محتوى هادف ومتميز، ووعد بتقديم كافة التسهيلات في خطتها التوسعية الجديدة.

ووقع هيكل عقد اتفاق مع إدارة القناة اليوم الخميس يتضمن تأسيس استديوهات جديدة للأخبار بمواصفات عالمية، إلى جانب استديوهات القناة المجهزة بأحدث معدات ووسائل البث الفضائي.

وقال القائم بأعمال رئيس قناة الغد العربي ، أحمد حزوري، في تصريحات صحفية، إن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة القناة الإخبارية الرامية إلى التوسع في الاستثمار فى مجال الإعلام فى ، وتقديم خدماتها الإخبارية حول العالم، باعتبارها أول قناة عربية دولية تنطلق من القاهرة.

شاهد أيضا

وأشاد القائم بأعمال رئيس قناة الغد العربي الإخبارية بتعاون  ومدينة الإنتاج الإعلامي منذ أن بدأت القناة أعمالها، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق أهداف القناة الداعية للتنوير ونبذ التطرف والإرهاب واحترام عقل المشاهد في تقديم الصورة بكل الأبعاد.

وأضاف حزوري أن قناة الغد تعتمد على كوادر مصرية متميزة في التقديم والإعداد والجوانب التقنيّة لما لديهم من خبرات واسعة، إلى جانب استجلاب كفاءات عربية فى إطار حرص إدارة القناة على الرقي بالمحتوى والمضمون.

11               

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري