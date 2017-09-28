أسامة هيكل يشيد بالتوسعات الجديدة لقناة «الغد»

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أثنى أسامة هيكل رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على ما تشهده قناة الغد العربي من تطوير، وما تقدمه من محتوى هادف ومتميز، ووعد بتقديم كافة التسهيلات في خطتها التوسعية الجديدة.

ووقع هيكل عقد اتفاق مع إدارة القناة اليوم الخميس يتضمن تأسيس استديوهات جديدة للأخبار بمواصفات عالمية، إلى جانب استديوهات القناة المجهزة بأحدث معدات ووسائل البث الفضائي.

وقال القائم بأعمال رئيس قناة الغد العربي الإخبارية، أحمد حزوري، في تصريحات صحفية، إن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة القناة الإخبارية الرامية إلى التوسع في الاستثمار فى مجال الإعلام فى مصر، وتقديم خدماتها الإخبارية حول العالم، باعتبارها أول قناة عربية دولية تنطلق من القاهرة.

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وأشاد القائم بأعمال رئيس قناة الغد العربي الإخبارية بتعاون الحكومة ومدينة الإنتاج الإعلامي منذ أن بدأت القناة أعمالها، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق أهداف القناة الداعية للتنوير ونبذ التطرف والإرهاب واحترام عقل المشاهد في تقديم الصورة بكل الأبعاد.

وأضاف حزوري أن قناة الغد تعتمد على كوادر مصرية متميزة في التقديم والإعداد والجوانب التقنيّة لما لديهم من خبرات واسعة، إلى جانب استجلاب كفاءات عربية فى إطار حرص إدارة القناة على الرقي بالمحتوى والمضمون.