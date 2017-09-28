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الأوقاف: لم نغلق مكاتب تحفيظ القرآن

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الأوقاف: لم نغلق مكاتب تحفيظ القرآن الأوقاف: لم نغلق مكاتب تحفيظ القرآن

التحرير

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإغلاق وزارة الأوقاف مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. 

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تغلق أي مكتب تحفيظ للقرآن الكريم، طالما أنه رسمي ومعتمد، بل على العكس فإنها معنية بتنظيم شئون هذه المكاتب والتوسع في تعميمها، خدمة لكتاب الله.

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وأعلنت الوزارة عن مشروع كبير لخدمة القرآن الكريم، وهو مشروع المدرسة القرآنية بالمساجد الكبرى والجامعة، موضحة الوزارة أنها حددت عدة شروط لعمل هذه المكاتب أبرزها أن يكون المكتب تابعا للأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف، وأن يكون المحفظ معتمدا من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وذو سمعة طيبة.

وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على رقم الوزارة (01099844911)، أما في حالة وجود أى شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏)، أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

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التحرير

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