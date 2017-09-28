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نائب رئيس «الحركة الوطنية» يكشف موقف «شفيق» من انتخابات الرئاسة

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نائب رئيس «الحركة الوطنية» يكشف موقف «شفيق» من انتخابات الرئاسة نائب رئيس «الحركة الوطنية» يكشف موقف «شفيق» من انتخابات الرئاسة

التحرير

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قال اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب يستعد خلال شهر يناير المقبل لعقد المؤتمر العام للحزب، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتناول استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأضاف السيد، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك تواصلا دائما من قبل قيادات الحزب بالفريق أحمد شفيق، بشأن استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق «شفيق» على علم بكل ما يحدث، وقد أكد أنه ملتزم بقرارات الحزب. 

وتابع: «هناك توجه كبير داخل الحزب بترشيح الفريق أحمد شفيق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجميع أعضاء الحزب يرغبون فى ترشحه، أما القرار الأخير بالقبول أو الرفض فهو قراره».

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وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه من خلال معرفتى بالفريق شفيق أؤكد أنه سيترشح، ولكنه أكد التزامه بقرار الحزب، مشيرًا إلى أن بعض الصحف والمواقع تتحدث عن عودته فى شهر نوفمبر المقبل وخوضه للانتخابات الرئاسية، وهذا أمر غير صحيح. 

واستطرد: «إذا كان قرار المؤتمر العام هو عدم خوض الفريق شفيق للانتخابات المقبلة فإن الحزب سيعلن اسم المرشح الذي سيسانده ويؤيده من بين المترشحين لرئاسة الجمهورية». 

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التحرير

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