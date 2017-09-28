«الوزراء»: لا صحة لإخفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باختفاء وسائل تنظيم الأسرة من ‏الوحدات الصحية، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة وجود مخزون دائم لجميع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، في الوحدات الصحية‏ ومخازن الإدارات والمديريات يكفي لمدة عام.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة الدعم المالي المخصص لوسائل تنظيم الأسرة إلى 250 مليون جنيه، خلال العام المالي الجديد، بعد أن كان يبلغ 130 مليون جنيه، موضحة أن الحكومة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 925، فعلى سبيل المثال الكبسولة تحت الجلد التي يبلغ ثمنها 80 دولارا تباع بسعر 5 جنيهات في وحدات طب الأسرة، ويتم توفير وسائل مستوردة ذات جودة مرتفعة أغلبها، مجانا، وجزء منها بأسعار رمزية.

وذكرت أنها تعمل جاهدة لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها, وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).