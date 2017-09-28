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«التعليم»: لا تراجع عن خروج مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع

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«التعليم»: لا تراجع عن خروج مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع «التعليم»: لا تراجع عن خروج مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع

التحرير

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أعلن مركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن قرار خروج مادتي الكمبيوتر والرسم من المجموع وتجميد القرار، تواصل المركز مع الوزارة، التي نفت تلك الأنباء تماما.

وقالت وزارة التعليم إن القرار سارٍ ولا صحة لتجميده، مشيرة إلى أن الوزير طارق شوقي، أصدر هذا القرار بالفعل بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

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وذكرت الوزارة أنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عين شمس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بهدف تحسين أداء المعلمين في المدارس الابتدائية الدامجة، موضحة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعاون الوزارة مع منظمة "يونيسف"، في تنفيذ برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف المشروع تدريب 6 آلاف معلم وأخصائي وموجه على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمي، وجودة العملية التعليمية.

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التحرير

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