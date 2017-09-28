بدل الصحفيين وإنشاء موقع إلكتروني.. أهم قرارات «الوطنية للصحافة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعًا بعد ظهر اليوم بمقر الهيئة.

وقال محمد الهواري، عضو الهيئة في تصريحات للتحرير، إن الاجتماع تناول بحث الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين الأسبوع المقبل، يومي الإثنين والثلاثاء بجريدتي الأهرام والأخبار، لبحث ومراجعة خطة الإصلاح المقدمة من قبل المؤسسات، وتضمن الاجتماع الاتفاق على بدأ إجراءات التعاقد لإنشاء موقع إلكتروني للهيئة.

وتابع الهواري، أن الاجتماع استعرض تأخير صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف البدل الأسبوع المقبل بالزيادة حسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، فضلاً عن النظر في صرف بدل الشهريين الماضيين بأثر رجعي.

شاهد أيضا

وأضاف، أن الهيئة اتفقت على عقد اجتماع مساء السبت المقبل، بمؤسسة دار الهلال، بحضور رؤوساء تحرير الصحف القومية، لمناقشة خطة التطوير والإصلاح للمؤسسات الصحفية.

ومن المقرر أن تبدأ الأحد المقبل أولى محاضرات الدورة التدريبية التي تعقدها لجنة تطوير المهنة بالهيئة تحت عنوان "الأطر القانونية للعمل الصحفي".