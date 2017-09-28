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مَدرسة ويحوّلها لفصل دراسي

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مصراوي Masrawy

مَدرسة ويحوّلها لفصل دراسي

04:44 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إدارة مدرسة عزبة قابل الابتدائية التابعة لمركز مطوبس، أثناء تفقده المدرسة، بإخلاء الحجرة الخاصة بالإداريين، وتحويلها لفصل دراسي لاستيعاب أعداد التلاميذ المستجدين في الصف الأول الابتدائي، بعدما لاحظ وجود كثافة عددية في فصل واحد بتلك المدرسة.

كما أمر بتشكيل لجنة فورية، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والزراعة، للتعامل مع المروى الخاص بالأراضي الزراعية، الملاصق لسور المدرسة المذكورة، منعًا لتعرض حياة تلاميذ المدرسة للخطر، وذلك عقب إجرائه اتصالًا بوكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ لحل هذه المشكلة.

كان رئيس مركز ومدينة مطوبس، توجه لمدرسة عزبة قابل الابتدائية، التابعة لمركز مطوبس، ضمن جولته للمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، ومتابعة حالة انتظام الدراسة بها، والعمل على حل أي مشاكل خاصة تتعلق بالناحية التعليمية، ولاحظ تكدس فصل دراسي واحد بعدد 82 تلميذًا، ووجود مروى زراعي يعرض حياة التلاميذ للخطر.

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