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مواطنون في ذكرى رحيل عبد الناصر: حاضر رغم الغياب –(صور)

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مصراوي Masrawy

مواطنون في ذكرى رحيل عبد الناصر: حاضر رغم الغياب –(صور)

04:51 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

خاص| أول صور للمدرسة اليابانية بالعبور

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خاص| أول صور للمدرسة اليابانية بالعبور

كتبت - عزة صقر وأسماء يحيى:
تصوير – علاء القصاص:

توافد مواطنون، اليوم الخميس، على مقر ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ ﻹحياء الذكرى الـ 47 لرحيله.

وقال أحد المواطنين، الذي جاء معبرًا عن حبه بوضع صورة الرئيس على صدره: "عبد الناصر لسه ما متش.. وأي رئيس في العالم يشبه نفسه بجمال كداب".

وتابع: "عبد الناصر زعيم الفقراء الذي قضى على الاستعمار والإقطاع، ونشر مجانية التعليم". وقال مواطن آخر "أنا شخص عاجز ولا اتحرك كثيرًا، إلا أنه من غير الممكن أن تحل الذكرى ولا أحضر لقراءة الفاتحة".

وشهد اليوم غياب الكثير من السياسيين والشخصيات العامة عن الحضور.

وحضر صباح اليوم، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والانتاج الحربي؛ لمقر الضريح بكوبري القبة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح .

كما حرص على الحضور النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، وأحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية.

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