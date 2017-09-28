التعليم: إعلان نتيجة القبول بالدفعة الأخيرة لمدارس "STEM".. اليوم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة قبول الدفعة الثالثة والنهائية للطلاب الذين تمت الموافقة على قبول قيدهم للعام الدراسي الحالي 2017/2018 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ستعلن، اليوم الخميس.

وأشار خيري في بيان اليوم، أن النتيجة ستعلن من خلال الرابط التالي: (emis.gov.eg)، في ضوء استمارة الرغبات الإلكترونية التي تم استيفاؤها من قبل الطلاب للالتحاق بالأماكن الشاغرة بمدارس (STEM)، خارج التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية.

وأهابت الوزارة بأولياء أمور الطلاب المقبولين بهذه المرحلة ضرورة التوجه للمدارس التي تمت الموافقة على قبول التحاق الطلاب بها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/9/2017؛ لتسليم ملفات التقدم.