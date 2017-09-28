أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم: إعلان نتيجة القبول بالدفعة الأخيرة لمدارس "STEM".. اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: إعلان نتيجة القبول بالدفعة الأخيرة لمدارس "STEM".. اليوم

04:46 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مدارس STEM

كتبت- ياسمين محمد:
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة قبول الدفعة الثالثة والنهائية للطلاب الذين تمت الموافقة على قبول قيدهم للعام الدراسي الحالي 2017/2018 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ستعلن، اليوم الخميس.

وأشار خيري في بيان اليوم، أن النتيجة ستعلن من خلال الرابط التالي: (emis.gov.eg)، في ضوء استمارة الرغبات الإلكترونية التي تم استيفاؤها من قبل الطلاب للالتحاق بالأماكن الشاغرة بمدارس (STEM)، خارج التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية.

وأهابت الوزارة بأولياء أمور الطلاب المقبولين بهذه المرحلة ضرورة التوجه للمدارس التي تمت الموافقة على قبول التحاق الطلاب بها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/9/2017؛ لتسليم ملفات التقدم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: 20 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالمدارس اليابانية حتى الآن

    أخبار

  • التعليم تُعلن موعد فتح باب القبول بمدارس النيل المصرية

    أخبار

  • رئيس قطاع التعليم يتفقد سير الدراسة ​بمدارس 30 يونيو

    أخبار

  • التعليم تُنظم مسابقة لاكتشاف مهارات طلاب التعليم الفني

    أخبار

إعلان

4654919d4f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو