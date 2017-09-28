المؤتمر الشعبي اللبناني: ناصر سيبقى خالدا في وجدان الأحرار العرب

بيروت (أ ش أ)

أكد المؤتمر الشعبي اللبناني أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيبقى خالدا في وجدان الأحرار العرب ومشروعه النهضوي سيبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمات التي تعصف بالأمة العربية وطريق قوتها وعزتها وكرامتها.

ولفت بيان لقيادة المؤتمر اليوم الخميس- بمناسبة الذكرى 47 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر - إلى أن مدرسة عبد الناصر كانت نبراس النهوض العربي في كل المجالات.

وأضاف البيان أن الرئيس الراحل عبد الناصر ناضل من أجل حرية الوطن والأمة من الاستعمار وحرية المواطن من الظلم والاستعباد والاستغلال فبنى مصر الحرة سياسيا القوية اقتصاديا والموحدة اجتماعيا، وانطلق من هذا البناء نحو الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية، حاملا بعزة راية الوحدة والقومية العربية مناصرا بشرف حركات التحرر ضد الاستعمار في كل الأرض العربية ومؤسسا بعنفوان حركة عدم الانحياز العالمية.

وأوضح البيان أن الجيش المصري - بقيادة عبد الناصر - انتصر على الاستعمار خلال العدوان الثلاثي عام 1956 وهزمه وأسقط أحلامه في كل الأرض العربية ورد على اتفاقية (سايكس بيكو) بالوحدة المصرية السورية عام 1958، وعندما وقع الانفصال عام 1961 عمل عبد الناصر على المحافظة على الدولة السورية في مواجهة التخريب الإقليمي والدولي، ونجح في ذلك مثلما نجح في تكريس وتعزيز الوحدات الوطنية في مصر وكل الدول العربية في مواجهة قوى التطرف والعصبيات الطائفية.