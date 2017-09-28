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موسكو: ندعم الحوار بين دمشق والأكراد حول الحكم الذاتي

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مصراوي Masrawy

موسكو: ندعم الحوار بين دمشق والأكراد حول الحكم الذاتي

04:54 م الخميس 28 سبتمبر 2017

موسكو: ندعم الحوار بين دمشق والأكراد حول الحكم الذاتي

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الخميس ، دعمها لاستعداد السورية للحوار مع أكراد سوريا حول مسألة الحكم الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي نقلته قناة ( اليوم) - إن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول استعداد دمشق لبحث الحكم الذاتي مع أكراد سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل لفتت انتباه موسكو.

وأعربت زاخاروفا عن ترحيب موسكو بالجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لتعايش مختلف مكونات المجتمع السوري وطوائفه في إطار دولة سورية موحدة.

يشار الي أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان قد أعلن في وقت سابق أن إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة.

هذا المحتوى من

Asha

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