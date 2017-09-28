موسكو: ندعم الحوار بين دمشق والأكراد حول الحكم الذاتي

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الخميس ، دعمها لاستعداد الحكومة السورية للحوار مع أكراد سوريا حول مسألة الحكم الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول استعداد دمشق لبحث الحكم الذاتي مع أكراد سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل لفتت انتباه موسكو.

وأعربت زاخاروفا عن ترحيب موسكو بالجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لتعايش مختلف مكونات المجتمع السوري وطوائفه في إطار دولة سورية موحدة.

يشار الي أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان قد أعلن في وقت سابق أن إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة.