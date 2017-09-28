مقتل 35 مدنيا في قصف للتحالف الدولي على الرقة السورية

دمشق (أ ش أ)

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس بمقتل 35 مدنيا في قصف لقوات التحالف الدولي - الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي - على مدينة الرقة السورية.

ونقلت القناة عن مصادر محلية سورية القول إن القصف استهدف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الحديقة البيضاء وسط المدينة، مضيفة أن أعداد القتلى المدنيين مرشح للارتفاع لأن جثث لاتزال تحت الأنقاض.

وكان المرصد السوري قد أعلن - في وقت سابق - أن عدد الضحايا المدنيين الذين قضوا بسبب ألغام زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرقة ومحيطها وصلوا إلى 146 شخصا على الأقل ، بينهم 33 طفلا و9 نساء.