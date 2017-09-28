بوكو حرام تقتل 3 أشخاص في نيجيريا

أبوجا (أ ش أ)

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة ثلاثة أشخاص على الأقل وأشعلوا النار في عدة منازل في هجوم استهدف مجتمعات ريفية شمال شرق نيجيريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، عن مسؤول أمني محلي قوله إن مسلحين هاجموا ثلاث قرى بأعداد كبيرة وكانوا يقودون سيارات ودراجات نارية، وأحرقوا ما يقرب من 150 منزلا وأفرغوا متاجر الأطعمة وأشعلوا النار بها.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تسبب العنف في نيجيريا في نزوح 7ر1 مليون شخص ومقتل 20 ألف آخرين وذلك منذ عام 2009.