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الدفاع الصينية: أحدث مقاتلة شبح محلية الصنع تنضم للجيش

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مصراوي Masrawy

الدفاع الصينية: أحدث مقاتلة شبح محلية الصنع تنضم للجيش

04:52 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الدفاع الصينية: أحدث مقاتلة شبح محلية الصنع تنضم للجيش

وزارة الدفاع الصينية

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن أحدث مقاتلة شبح منتجة محليا من طراز (جيه-20 ) تم تكليفها رسميا بالخدمة العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان ـ في تصريحات اليوم الخميس ـ إن المناورات التي تجريها القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بين آن وآخر هي جزء من خطة التدريب العسكري السنوية التي تلتزم القوات بتنفيذها على أكمل وجه.

كان تليفزيون الصين المركزي كشف في العاشر من شهر مارس الماضي انضمام المقاتلة الشبح الصينية الصنع "جيه 20" (J-20) الى الخدمة بالقوات الجوية الصينية في خطوة تأمل الصين أن تساعدها في خططها لبناء جيش أقوى وأحدث.

وبث التليفزيون وقتها مقاطع للمقاتلات الشبح ، وهي تنضم الى سلاح الطيران الصيني مع طائرات النقل العسكرية "واى20" (Y-20) والقاذفات "اتش-6كيه" (H-6K) ، ولكنه لم يذكر كم عدد الطائرات الشبح التي إنضمت الى السلاح.

وكان أول ظهور للطائرة الشبح الصينية للجمهور في معرض الصين للطيران الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ في نوفمبر 2016.

ووفقا للخبراء ، فإن الطائرة "جيه-20" التي تستطيع الاختفاء بحيث لا يمكن رصدها على أجهزة الرادار تشبه في شكلها المقاتلة الأمريكية "إف-22 رابتور" (F-22 Raptor) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن لكنها لا تتمتع بنفس قوتها.

و"جيه-20" هي طائرة مزدوجة المحركات من فئة الجيل الخامس ، وكانت اختبرت أول مرة في يناير 2011 خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكي للصين وقتئذ روبرت جيتس الذي حذر حينها من أن المقاتلة الصينية قد تهدد الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي ، لكنه قال إنه مع ذلك لا يستطيع أن يجزم بتحول الصين إلى منافس عسكري لبلاده.

هذا المحتوى من

Asha

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