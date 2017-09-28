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الجيش الألماني ينهي سحب جنوده من قاعده إنجرليك التركية

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مصراوي Masrawy

الجيش الألماني ينهي سحب جنوده من قاعده إنجرليك التركية

04:50 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الجيش الألماني ينهي سحب جنوده من قاعده إنجرليك التركية

الجيش الألماني

برلين (أ ش أ)
أنهى الجيش الألماني عملية إجلاء جنوده من قاعدة أنجرليك التركية الجوية، فيما أبقى على جنوده في قونيا.

وبحسب دويتشه فيله، قررت ألمانيا سحب جنودها المتمركزين في القاعدة التركية، بعد أن رفضت أنقرة مرارا وصول وفود من البرلمانيين الألمان إليها.

ويقدم الجنود الألمان دعما للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وتمت الموافقة على زيارة برلمانيين ألمان إلى قاعدة قونيا بعد تدخل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج نيابة عن الوفد الألماني.

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