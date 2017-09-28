باريس تدعو موسكو إلى العمل على وقف الغارات في إدلب

باريس (أ ش أ)

أدانت فرنسا اليوم الخميس غارات النظام السوري وحلفاءه على محافظة إدلب السورية ما أسفر عن مقتل العشرات ، داعية روسيا الى العمل على وقف هذه الضربات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس روماتي إسباني - في تصريح اليوم - "إن فرنسا تدين القصف الجوي الذي نفذه جيش بشار الأسد وحلفاؤه في الأيام الأخيرة ، والتي طالت السكان المدنيين والمستشفيات في منطقة أدلب وفي شمال حماة"، واصفة هذه الضربات بالانتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن فرنسا تدعو روسيا وحلفاء النظام السوري الى إحترام تعهدات أستانا ، والى الحيلولة دون استمرار الغارات.

وتشهد محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) - التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة تابعة للفرع للسابق لتنظيم القاعدة في سوريا - منذ أسبوعين غارات مكثفة من جانب القوات الموالية للنظام السوري والروسية.

ويأتي ذلك بالرغم من إعلان إدلب منطقة آمنة في سوريا خلال مفاوضات أستانا بين روسيا وايران وتركيا الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، علما بأنها ضمن آخر معاقل المعارضة المسلحة.

يشار الى أن النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 أسفر عن مقتل أكثر من 330 ألف شخص وتشريد الملايين.