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"عصابة ألماظة".. سرقت 9 سيارات ربع نقل وسقطت في العاشرة

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مصراوي Masrawy

"عصابة ألماظة".. سرقت 9 سيارات ربع نقل وسقطت في العاشرة

04:33 م الخميس 28 سبتمبر 2017

عصابة تخصصت في سرقة سيارات ربع النقل

كتب – فتحي سليمان:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجديدة، القبض على عصابة تخصصت في سرقة سيارات ربع النقل عن طريق المفتاح المصطنع، وارتكبت 9 سرقة لكنها سقطت في قبضة الشرطة في الواقعة العاشرة.

تلقى المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من سائق اكتشف سرقة سيارته ربع نقل أثناء تركها بشارع ألماظة، وأن شخصًا تواصل معه وطلب منه مبلغ 15 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

وضع العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث منطقة مصر الجديدة، خطة بحث توصلت إلى هوية مرتكبي الواقعة، وهم كل من: "أحمد.م"، 46 سنة، ميكانيكي، "مسجل خطر سرقة بالإكراه"، و"أسامة.ك"، عاطل، و"فاروق.م"، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ميتسوبيشي لانسر ملك المتهم الأول.

عثر رجال المباحث على 13 مفتاح مصطنع خاص بالسيارات، وطقم مفكات ومفاتيح، وهاتف محمول مستخدم في مساومة المجني عليهم.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة المجني عليه على دفع المبلغ المالي المتفق عليه لإعادة السيارة.

أمر اللواء محمد منصور مدير المباحث بتطوير مناقشتهما واعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة سيارات ربع نقل من سائقين وتحصلوا على منهم على مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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