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بريطانيا تسجن إمامًا لإدانته بالتشجيع على الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بريطانيا تسجن إمامًا لإدانته بالتشجيع على الإرهاب

04:19 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بريطانيا تسجن إمامًا لإدانته بالتشجيع على الإرهاب

لندن - (د ب أ):
قضت محكمة بريطانية اليوم الخميس بسجن إمام لمدة ستة أعوام ونصف ، عقب إدانته بتشجيع الإرهاب، وشمل ذلك دعم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وإخبار الأطفال أنهم إذا أصبحوا شهداء سوف يكونون قد حققوا " أقصى نجاح " في الحياة.

وخلصت المحكمة لإدانة كامران حسين، 40 عاما، من تونستال بالقرب من ستوك –اون-ترينت في ستافوردشاير بتهمة دعم منظمة محظورة و "إلقاء خطب لتشجيع الأفراد على القيام بأعمال إرهابية".

وقالت شرطة ويست ميدلاندز، التي قام أفراد مكافحة الإرهاب بها باعتقال حسين والتحقيق معه " كان حسين خلال خطبه بمسجد هاي ستريت في تونستال، يعدد محاسن القتل والشهادة والجهاد العنيف ويثنى على جهود الذين يقومون بهذه الأعمال".

وأشارت الشرطة إلى أنها حصلت على تسجيلات لبعض الخطب " بطرق سرية".

وقال مكتب الادعاء إنه في أحد الخطب، التي كان يحضرها أطفال في عمر العاشرة، سُمع حسين وهو يتحدث عن " الكفار، الذين قال إنهم يريدون الهجوم على المسلمين وقتلهم".

وأضاف المكتب " في هذا السياق، حث مستمعيه على الاستعداد للتضحية والاستعداد للوقوف أمام عناصر الشيطان، والاستعداد لأن يقتلوا غيرهم ويستشهدوا ".

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة وسيت ميدلاندز مات وارد إن حسين حض على " الكراهية والعنف بالإضافة إلى إظهاره بوضوح دعمه لداعش عبر محتوى خطبه".

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مصراوي Masrawy

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