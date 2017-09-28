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بالصور.. محافظ الأقصر يناقش نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يناقش نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

04:29 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء حاتم زين العابدين ورؤساء المدن والمراكز ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، لمناقشة الاعتمادات المالية ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018.

تناول الاجتماع، اعتمادات وزارة التخطيط لصالح ديوان عام محافظة الأقصر لتنفيذ المشروعات بالمراكز والمدن طبقًا لبرنامج التنمية المحلية للمشروعات الأساسية، والتي تتمثل في مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتشغيل أعمدة الإنارة، وإجراء أعمال الصيانة للمحولات الكهربائية، ورصف الطرق وتحسين البيئة والخدمات الأمنية بالإضافة إلى دعم احتياجات الوحدات المحلية.

واستعرض رؤساء المدن، عددًا من دراسات الجدوى لكافة احتياجات وأولويات كل مدينة وقراها على حدة، لتحديد الاحتياجات المالية لتنفيذ الخطة الاستثمارية لكل مدينة خلال العام الحالي.

ووجّه بدر، رؤساء المدن وكافة مسئولي الجهات المعنية بضرورة وضع أولويات المشروعات ذات الحاجات الملحة التي تمس المواطن مباشرة وتلبي احتياجاته، مع أهمية وضع دراسة جدوى للمشروعات من واقع الاحتياج الفعلي لتنفيذ المشروع ومدى استفادة المواطن منه، وذلك من خلال الالتزام ببرامج وخطط زمنية محددة، ملزمًا كافة المسئولين بالمتابعة الدورية.

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