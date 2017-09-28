تعرف على قائمة الغرامات المرورية التي ستواجهها المرأة السعودية

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بعد القرار التاريخي الذي أصدره ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز"، يوم الثلاثاء الماضي، والذي سمح بقيادة المرأة السعودية للسيارات، أثير جدل واسع في الوطن العربي والعالم أجمع، ولقي القرار تأييدًا واسعًا من قبل الكثيرين، رغم اعتراض البعض على هذا القرار.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من الغرامات المرورية المطبقة في السعودية على الرجال، وفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع "تويتر"، وهي الغرامات التي ستواجهها النساء أيضًا بعد تطبيق قرار الملك بحلول يونيو 2018.

- غرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال في الحالات التالية:

الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.

عدم المحافظة على لوحات المركبة.





- غرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 6000 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة في الحالات التالية:

قطع الإشارة الحمراء.

استخدام لوحة غير عائدة للمركبة.

استخدام لوحات غير نظامية.

تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل.

العبث بعلامات الطريق المنظمة لحركة السير.

عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية.

وضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

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- غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 10000 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة.

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر.

القيام بأعمال على الطرق دون تنسيق مسبق.

- غرامة 10000 ريال أو السجن بما لا يزيد على 3 أشهر أو بهما معًا

على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين يعاقب.