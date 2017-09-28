آخرهم «حسن الرداد».. 5 فنانين حققوا أحلام الأطفال المرضى

التحرير

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أمام عدسات التصوير، يجسد الفنان الأدوار المأخوذة من الواقع، ليطل علينا بشخصية جديدة عليه وعلينا، تظل فى أذهاننا دائما ونضيف عليها الجديد، لتبقى الحياة الحقيقية له باب أسرار تكشفها المواقف الإنسانية، خاصة إن كانت أمنية طفل مريض يحلم برؤية فنان بعينه، وفى التقرير التالى تستعرض "التحرير لايف" فنانين حققوا أمانى أطفال.

1- حسن الرداد

وصف الفنان حسن الرداد سعادته، اليوم، برغبة طفل صغير مريض فى مقابلته، بكلمات: "يا محمد، أنا مبسوط جدا جدا بالفيديو ده ومبسوط إنك عايز تشوفنى، أنا كمان عايز أشوفك أكتر، إنت ما شاء الله زى القمر وسلامتك ألف سلامك، إن شاء الله هتخف وهتبقى زى الحديد يا حبيبى"، نشرها على موقع تبادل الصور"إنستجرام"، بعدما تلقى فيديو لطفل يدعي "محمد" مريض يتمنى رؤيته.

2- محمد هنيدي

في يناير الماضي، نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، مقطع فيديو أهداه لإحدى جماهيره التى تعاني من أزمة نفسية، وطلب أصدقاؤها منه مع اقتراب عيد ميلادها أن يهنئها بهذه المناسبة حتى يخفف عنها.

لبى هنيدى الدعوة وغرد بكلمات: "كل سنة وأنت طيبة يا رنا.. أصحابك طلبوا فيديو عشان عيد ميلادك وعملتهولك.. ربنا يقومك بالسلامة.. فرفشي كده مفيش حاجة تستاهل"، وأبدى متابعوه إعجابهم بموقفه واستجابته لذلك.



3- محمد رمضان

فى 2016، استجاب الفنان محمد رمضان لدعوة الإعلامي طوني خليفة، في برنامج "حصلت قبل كده" لمقابلة الطفل "أحمد" المصاب بمرض نادي يسمى "كليبر"، في محاولة منه لإسعاده.

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4- دنيا سمير غانم

فوجئت الفنانة دنيا سمير غانم، عام 2016 بـ"هاشتاج" تم تداوله على موقع تبادل الصور"إنستجرام" يدعوها لتلبية أمنية طفلة تدعى "لانا" تخضع للعلاج بمستشفى سرطان الأطفال، فاستجابت للدعوة بالذهاب إلى مستشفى السرطان، وبعد العودة نشرت على حسابها صورا جمعتها بها، وعلقت بكلمات: "بعد ما شفت البوست ده إمبارح رحت النهارده الصبح مستشفى «٥٧٣٥٧» و قابلت لانا، وبسببها قابلت كل الملايكة اللي في المستشفي اللي باتمنى من ربنا إنه يشفيهم كلهم وباشكرهم على الوقت الجميل اللي قضيته معاهم وعلى الطاقة الإيجابية اللي أخدتها منهم وباشكر المستشفى جدا علي مجهوده والخير اللي بيعملوه".



5- تامر حسني

فى يونيو الماضي، تداول رواد السوشيال ميديا، رغبة طفل يدعي "محمد سعد" مريض سرطان فى لقاء النجم تامر حسني، وعقب ساعات من المنشور لبى تامر حسني رغبة الطفل "محمد سعد" بزيارته فى المستشفى والغناء له بجانب تقديم الهدايا والاطمئنان على باقى الأطفال.



