قرارات جديدة تتعلق بعمل شركتي كهرباء ومياه الإسكندرية في الشتاء

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارات جديدة تتعلق بآلية عمل شركتي المياه والكهرباء خلال النوات الشديدة، وذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد لموسم الشتاء والسيول.

ويتضمن القرار، تقليل شركة مياه الشرب الضغوطات والأحمال على شبكة المياه في حالة الاحتياج إلى ذلك أثناء نوات الأمطار الشديدة، وذلك لعدد ساعات محددة، بعد التنبيه على المواطنين والمستشفيات.

وأوضح المحافظ أن القرار يرتبط تفعيله حال زيادة كمية الأمطار عن استيعاب شبكات الصرف الصحي، أو حدوث أي تهديد لحياة المواطنين، ما يستوجب قطع الخدمات بشكل مؤقت.

وحول ما يتعلق بعمل شركة الكهرباء خلال الشتاء، وجه "سلطان" بسرعة فصل التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة بالأمطار وأعمدة الإنارة بالشوارع خلال النوات والسيول الشديدة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الاستجابة لأي بلاغات خلال موسم الشتاء بشأن وجود أعطال أو سقوط لأعمدة إنارة، مؤكدًا أنه سيجري تحويل المقصر في تنفيذ تلك القرارات إلى النيابة، لتقصيره في مهام عمله، وتعريض حياة المواطنين للخطر.