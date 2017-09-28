أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قرارات جديدة تتعلق بعمل شركتي كهرباء ومياه الإسكندرية في الشتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قرارات جديدة تتعلق بعمل شركتي كهرباء ومياه الإسكندرية في الشتاء

04:10 م الخميس 28 سبتمبر 2017

قرارات جديدة تتعلق بعمل شركتي كهرباء ومياه الإسكندرية في الشتاء

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارات جديدة تتعلق بآلية عمل شركتي المياه والكهرباء خلال النوات الشديدة، وذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد لموسم الشتاء والسيول.

ويتضمن القرار، تقليل شركة مياه الشرب الضغوطات والأحمال على المياه في حالة الاحتياج إلى ذلك أثناء نوات الأمطار الشديدة، وذلك لعدد ساعات محددة، بعد التنبيه على المواطنين والمستشفيات.

وأوضح المحافظ أن القرار يرتبط تفعيله حال زيادة كمية الأمطار عن استيعاب شبكات الصرف الصحي، أو حدوث أي تهديد لحياة المواطنين، ما يستوجب قطع الخدمات بشكل مؤقت.

وحول ما يتعلق بعمل شركة الكهرباء خلال الشتاء، وجه "سلطان" بسرعة فصل التيار الكهربائي عن المناطق المتضررة بالأمطار وأعمدة الإنارة بالشوارع خلال النوات والسيول الشديدة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الاستجابة لأي بلاغات خلال موسم الشتاء بشأن وجود أعطال أو سقوط لأعمدة إنارة، مؤكدًا أنه سيجري تحويل المقصر في تنفيذ تلك القرارات إلى النيابة، لتقصيره في مهام عمله، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

    أخبار

  • بالصور.. أحجار وغابات حشائش تسد مخرات السيول بالسويس

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: إيقاف العمل بالمدارس خلال النوات الشديدة

    أخبار

  • سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب

    أخبار

إعلان

bf90b98948.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"