الـ"فان الخطر".. عصابة تسرق سكان التجمع بالإكراه بحيلة "اركب اوصلك"

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، القبض على عصابة تسرق المواطنين بالإكراه بأن يستقل أفراد العصابة سيارة سوزوكي فان يسيرون بها في شارع التسعين والطريق الدائري، وحينما يستقلها أحد الركاب ينحرفون عن خط السير إلى أحد مدقات المنطقة الجبلية ويسرقون متعلقاته تحت تهديد السلاح.

وكشف أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة التي بدأت ببلاغات تلقاها المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من بعض المواطنين، بقيام عصابة تستقل سيارة سوزوكي فان تمر بشارع التسعين في وقت متأخر من الليل وبمجرد تركيب أحدهم ينحرف سائقها إلى أحد الشوارع مدقات المنطقة الجبلية، وتحت تهديد السلاح يستولي المتهمون على جميع متعلقاته ثم يلوذون بالهرب تاركين الضحية.

تحريات الرائد محمد ملش، والرائد محمد محيي معاوني مباحث القسم كشفت أن المتهمين هم: "أحمد ح ا، 39 سنة، و"إسلام ا أ، 25 سنة، و"حسن، ج، ا"، 40 سنة، مسجل خطر.

أضافت التحريات أن المتهمين كونوا عصابه للسرقة تحت تهديد السلاح بحيلة السير بالسيارة على أنها سيارة أجرة لنقل الركاب وبمجرد استقلال الضحية السيارة من شارع التسعين ينحرف السائق بها تحت تهديد سلاح آخرين، ويسرقونه بالإكراه.

أمر اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهمين وشكل العميد عبدالعزيز سليم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة فريق بحث مهمته تفريغ كاميرات خط السير ومناقشة الضحايا لتحديد المتهمين، ما أسفر عن ضبطهم بحوزتهم بعض متعلقات المجني عليهم.

وأمام اللواء محمود أبو عمره نائب مدير مباحث العاصمة اعترف المتهمون بسرقة 14 ساعة يد و11 تليفون محمول و9 كارت ميموري، وحافظة نقود شخصية، ونظارة شمسية، ومبالغ مالية من ضحاياهم.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.