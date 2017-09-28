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موقع وزارة الهجرة الدنماركية على الإنترنت يتعرض لهجوم إلكتروني

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مصراوي Masrawy

موقع وزارة الهجرة الدنماركية على الإنترنت يتعرض لهجوم إلكتروني

04:07 م الخميس 28 سبتمبر 2017

موقع وزارة الهجرة الدنماركية على الإنترنت يتعرض لهجوم إلكتروني

وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية إنجر ستويبرغ

ستوكهولم - (د ب أ):

تعرض موقع وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية على الانترنت لهجوم الكتروني ، ما تسبب في خروجه من الخدمة اليوم الخميس ، حسبما أفاد الإعلام الدنماركي.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من نشر وزيرة الهجرة والاندماج ، إنجر ستويبرج، لمقطع مصور في صفحتها على فيسبوك لرسم كاريكاتوري مسيء للنبي محمد كان ضمن 12 رسما نشرتهم للمرة الأولى صحيفة دنماركية عام 2005 ،وأثاروا احتجاجات عنيفة على مستوى العالم الإسلامي.

وتعرضت سفارات الدنمارك في ذلك الوقت لهجمات ، كما تمت مقاطعة المنتجات الدنماركية. ويعيش خيرت فيسترجارد ،صاحب الرسوم المسيئة، تحت حماية الشرطة بعد مهاجمة منزله.

ولم تؤكد ستويبرج ما أعلنته مجموعة تتمركز في تركيا قالت إنها شنت هجوما من الهجمات الإلكترونية المعروفة باسم "الحرمان من الخدمة" تسبب في تعطل موقع الوزارة في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وقالت لشبكة تليفزيون "تي.في 2" :"ولكن يمكنكم ملاحظة التوقيت".

وقالت الوزارة لوكالة "ريتزاو" للأنباء إن الموقع مغلق لتفادي المزيد من الهجمات.

وأضافت ستويبرج ،عبر فيسبوك، أنها استخدمت الرسم الكاريكاتوري كخلفية لجهاز الحاسب اللوحي (تابلت) الخاص بها لأنها "تحب" الحريات الأساسية التي تتمتع بها الدنمارك.

كما أعربت عن استيائها إزاء اختيار متحف في يوتلاند عدم عرض الرسوم الـ12 في معرض حول التجديف من المقرر افتتاحه غدا الجمعة.

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