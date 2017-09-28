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«فيات كرايسلر» تسعى للتفاوض بشأن مشكلة انبعاثات سياراتها الديزل

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«فيات كرايسلر» تسعى للتفاوض بشأن مشكلة انبعاثات سياراتها الديزل «فيات كرايسلر» تسعى للتفاوض بشأن مشكلة انبعاثات سياراتها الديزل

التحرير

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تعكف شركة "فيات" الإيطالية، على الدخول في محادثات مباشرة مع السلطات في الولايات المتحدة وعدد من الدول لتسوية بعض المشكلات المتعلقة باستخدامها أجهزة خادعة لمعدلات الانبعاثات في سياراتها.

وبحسب موقع "CNBC" الأمريكي، فإن الشركة الإيطالية ستوفر مجموعة من المحامين لتولي مهام التفاوض مع السلطات المختلفة بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يضع حدًا للأزمة التي تمتد منذ أكثر من عام.

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وترى الشركة الإيطالية أن هناك ضرورة في التفاوض مع السلطات لفرض تعويضات مناسبة لصالح المتضررين، أملًا في الوصول إلى نسق مرضي لكافة الأطراف.

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التحرير

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