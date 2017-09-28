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وزير التعليم: "هدفنا قتل وحش الثانوية وإنقاذ الطلاب"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: "هدفنا قتل وحش الثانوية وإنقاذ الطلاب"

04:08 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تواجه مشكلة في تعريف التعليم وثقافة تلقيه، مؤكدًا أن التحول من الأوضاع الراهنة التي يعاني منها التعليم يحتاج لقلب النظام التعليمي رأسا على عقب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا بديل عن استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم.

ودعا شوقي، في كلمته بمحاضرة "فرص وتحديات التعليم المدمج في مصر" التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، إلى ضرورة تأسيس ثقافة متعة الطلاب بالعلم من خلال التعرف على هدف كل طالب من التعليم الجامعي، بدلاً من فلسفة العلم بالدرجات، مضيفًا: "حديثنا عن المشاكل التي نواجهها لن ينتهي".

ولفت إلى أنه عندما تحدث عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بينها "فيسبوك" كوسيلة تعليمية وصفه البعض بـ"المجنون".

وتابع: "هدفنا قتل وحش الثانوية العامة وإنقاذ الطلاب"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك الكثير من التغييرات تعمل عليها الوزارة من بينها إعداد قانون جديد لأنواع التعليم المختلفة في مصر.

وشارك في المحاضرة، فرانسيس ريتشياردونى، رئيس الجامعة، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، وممثلين من الجامعات البريطانية والروسية، وسعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون، والدكتور فيه جيه، العميد المشارك للتعليم الرقمي والمدير التنفيذي لمختبر عبد اللطيف جميل للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ ومايسة جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، ان معهد ماساتشًيتس.

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