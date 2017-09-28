أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة عمل للتدريب على مبادئ "الملكية الفكرية"

كتبت-داليا شبل:

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التسجيل في الدورة المجانية العامة للملكية الفكرية بمصر من خلال التعليم عن بعد DL101AEG 17 S2 على أن يكون الموعد النهائي للتقدم ٣٠ سبتمبر الجاري.

وقالت الأكاديمية –في بيان اليوم الخميس- إنه من المقرر أن تبدأ الدورة مطلع أكتوبر المقبل وحتى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧، والتي ينظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو).

وتقدم ھذة الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حمایة الملكية الفكرية المصري رقم ٢٠٠٢/٨٢، وتهدف الدورة إلى بناء القدرات وزيادة الوعى لدى الباحثين والمخترعين و أصحاب الابتكارات في مجال الملكية الفكرية و كيفية حماية اختراعاتهم و مؤلفاتهم وإبداعاتهم في كافة المجالات العلمية و الأدبية و الصناعية دون المساس بحقوق الآخرين.

ومن المقرر أن تتناول الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، وتشمل الملكية الصناعية (البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية)، أما الملكية الأدبية فتشمل (حق المؤلف والحقوق المجاورة).

يشار إلى أنه بمجرد أن يجتياز المشترك الامتحان النهائي بنجاح يحصل على شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومكتب براءات الاختراع المصري.

ومن جانبه صرح المهندس عادل عويضة، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري، أن هذه الدورة تأتى في إطار اهتمام الأكاديمية بالملكية الفكرية، حيث يقوم مكتب براءات الاختراع بإتاحة كافة السبل لدعم ونشر حقوق الملكية الفكرية للتوعية بها والوقوف على كافة الحقوق المترتبة عليها في المجالات المختلفة مثل الابتكار والاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية ويقدم المكتب للمواطنين والمتخصصين كافة البرامج المتخصصة في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو ).

ويمكن إنشاء حساب على موقع الدورة على الرابط: اضغط هنا

وللتسجيل المباشر في الدورة يمكن الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا