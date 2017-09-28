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رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

03:50 م الخميس 28 سبتمبر 2017

رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد حلف اليمين للقضاة الجدد

محكمة النقض

كتب- طارق سمير:

قال المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الاعلى، إن القضاة الجدد والمنقولون من النيابة العامة إلى منصة القضاء، أدوا اليمين القانونية على احترام الدستور والحكم بالعدل بين الناس أمام أعضاء مجلس القضاء الاعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض.

وأضاف "خليفة"، في بيان صادر عن المجلس حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن رئيس محكمة النقض افتتح كلمة اللقاء بكلمة رحب خلالها بالقضاة الجدد وهنأهم بإعتلاء المنصة، مكالبًا إياهم بتحقيق العدالة وتسبيب الأحكام تسببًا كافيًا طبقًا لأحكام محكمة النقض، والرجوع لكبار رجال القضاء في الاستشارة والبحث.

وأبلغ رئيس محكمة النقض، القضاة بأنه سوف يعقد دورات تدريبية لهم بمراكز الدراسات القضائية لاكتساب الخبرة وتسبيب الاحكام وإدارة الجلسات.

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مصراوي Masrawy

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