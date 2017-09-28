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"عامل النجف" تاجر "بنكنوت" بالسوق السوداء.. والشرطة تضبطه بـ30 ألف دولار

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مصراوي Masrawy

"عامل النجف" تاجر "بنكنوت" بالسوق السوداء.. والشرطة تضبطه بـ30 ألف دولار

03:47 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، اليوم الخميس، القبض على عامل بمصنع نجف بحوزته 30 ألف دولار، من أموال المصنع، أقر بشروعه تبديلها في السوق السوداء والحصول على فرق العملة.

وردت معلومات للعميد محمود النويهي مدير مباحث إدارة الأموال العامة، بحيازة "محمود س ا"، عامل بمصنع نجف ومقيم بمنطقة الأميرية لأموال وعملات أجنبية للاتجار فيها بالسوق السوداء في منطقة مدينة نصر.

شكل العقيد أسامة جلال رئيس المباحث فريق بحث للقبض على المتهم متلبساً، أشرف عليه المقدم أحمد بدوي، وأعد المقدم ابراهيم عزب والرائد أدهم عصام بمباحث الإدارة كميناً أمنياً أسفر عن ضبط المتهم أثناء سيره بشارع على لطفي بمدينة نصر، بحوزته 30 ألف دولار.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للدولارات بقصد تبديلها بالسوق السوداء وأنها أموال مملوكة للشركة التي يعمل بها، مضيفاً أنه تكلف بتغيرها من إحدى شركات الصرافة لكنه اعتاد تغييرها من أحد تجار العملة بالسوق السوداء كي يستفيد من فرق العملة.

تحرر محضر بالواقعة تمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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