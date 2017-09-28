بالصور.. هبوط أرضي بعقار من 9 طوابق بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تعرض عقار سكني تحت الإنشاء، مكون من 9 طوابق، بشارع المشير أبو غزالة، بمدينة دمنهور، بالبحيرة، لهبوط مفاجئ، بعد بناء دورين مخالفين، مسببًا حالة من الذعر بين سكان العقارات المجاورة له.

جرى عمل كردون أمنى حول العقار والعقارات المجاورة وإخلاء السكان، مع تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والشرطة، وفصل جميع المرافق عن العقار.

وتفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، العقار المكون من دور أرضى وأدوار علوية، وتبين صدور قرار إزالة للدورين الثامن والتاسع المخالفين، لسابق حصوله على رخصة بناء أرضى و7 أدوار فقط، حيث وجهت بإزالة الدورين المخالفين على الفور، مع تشكيل لجنة هندسية للتأكد من موقف العقار وخطورته على العقارات المجاورة.

وقال المهندس سعد غراب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور: إن صاحب العقار لم يلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة للبناء، واستغل الظروف التي شهدتها البلاد، للبناء وتشييد أداور مخالفة، ما أدى لحدوث هبوط بالعقار، وتصدع وشروخ بالعقار المجاور له.