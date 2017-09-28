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الرئيس الروسي يقبل استقالة حاكم منطقة نينيتس بشمال البلاد

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مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي يقبل استقالة حاكم منطقة نينيتس بشمال البلاد

04:03 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الرئيس الروسي يقبل استقالة حاكم منطقة نينيتس بشمال البلاد

الرئيس الروسي فلادمير بوتين

موسكو28 - (د ب أ):
قبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين استقالة حاكم منطقة نينيتس بشمال البلاد اليوم الخميس، وقام بتعيين بديل على الفور.

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن استقالة أربعة حكام أخرين هذا الأسبوع، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر لم تسمه مقرب من الكرملين القول اليوم الخميس أن ثمانية حكام أخرين قد يقدمون استقالتهم أيضا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول أمس الأربعاء إن القادة الإقليميين يخضعون لعملية " مناوبة" وهو أمر " اعتيادي ومطلوب ومتوقع" .

وأضاف أنه سوف يحل محل الحكام الراحلين "متخصصون شباب وموهوبون "، موضحا " لديهم خبرة في العمل بأفرع السلطات الاتحادية والإقليمية".

وقال " يرى الرئيس أنهم قادرون على استغلال إمكانياتهم التي اكتسبوها على الرغم من سنهم الصغير، لصالح تنمية مناطقهم".

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