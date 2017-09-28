بدء الاجتماع الثاني لـ«تشريعية البرلمان» لمناقشة «الإجراءات الجنائية»

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بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة، وذلك بعد أن استمعت اللجنة أمس إلى المحامين بحضور سامح عاشور نقيب المحامين.

وأجرت اللجنة حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون الشهر الماضى، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء في القانون الجنائى، وأيضا نقابة المحامين.

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وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن في عدالة منصفة تتحقق فيها كل ضمانات الحقوق.