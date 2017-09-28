الإسكان: لم نطرد أهالي جزيرة الوراق.. وندرس مخطط التطوير

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن أنه في ضوء ما نشر حول المخطط الرسمي، الذي يزعم تطوير جزيرة الوراق بعدما انتهت هيئة التخطيط العمراني من إعداده، وبموجبه سيتم طرد أهالي الجزيرة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان.

ونفت الوزارة، هذه الأنباء، مؤكدة أنها لم تنته حتى الآن من إعداد مخطط تطوير جزيرة الوراق بشكل رسمي، وأنها لا تزال في مرحلة الدراسة والتدقيق.

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وأضافت أن التصور النهائي لمخطط تطوير الجزيرة سيضمن بشكل قاطع عدم طرد أهالى الجزيرة أو إجبارهم على ترك منازلهم، موضحة أن ما تم تداوله من مخططات تخص تطوير جزيرة الوراق فإنه لا يعدو كونه أفكار قديمة لأحد المخططين، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أي جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة.

وتابعت الوزارة أن هيئة التخطيط العمراني مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية، بما يحافظ عليها وعلى قاطنيها، ومن بينها جزيرة الوراق, مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائي والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للجميع.