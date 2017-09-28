رئيس محكمة الجنايات: قانون الإجراءات لن يحقق العدالة.. ويجب إلغاء الحبس الاحتياطي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج لإعادة نظر فى جميع مواده.

وأضاف فهمى، خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الآن بقاعة الشورى الرئيسية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة ٢٤٤، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

وتابع: «هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنه فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعط النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره».

من جانبه رد المستشار بهاء أبو شقة، قائلًا: «القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، وحال رفض المتهم توكيل محام تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا».

وبدوره أشاد المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلًا: «سيحقق إنجازا غير مسبوق».

شاهد أيضا

وحول الحبس الاحتياطى، أوضح فهمى، أن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين يتم استغلاله من قبل المتهم في مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشددًا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطى.

ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، فى فترة شهر واحد أمر لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته وهو ما عقب عليه، رئيس اللجنة التشريعية قائلًا: «اللجنة تفتح بابها باستمرار لأى مقترحات حول القانون».

وأشار فهمى إلى أن الاستحقاق الدستورى نص على أن التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حاليا لتطبيقه، وأيضًا عدم وجود عدد كاف من القضاة وقاعات المحاكم، متابعا: «يؤسفنى أن أقول إنه إلى الآن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية تتم فى قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد أمناء الشرطة، فلا بد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة».

واختتم: «هناك عدد من مواد القانون ورد مضغوطا، مثل ٢٦ و٢٧، وهذا الأمر هو الذى يحتاج لإعادة تسلسله».