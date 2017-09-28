أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

انطلاق معرض "القاهرة للابتكار" 19 نوفمبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انطلاق معرض "القاهرة للابتكار" 19 نوفمبر المقبل

03:43 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كتبت-داليا شبل
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن انطلاق معرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار لعام 2017 يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وبحسب بيان للأكاديمية اليوم الخميس، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن مؤشر "عاصمة الابتكار" هذا العام ضمن فاعليات المعرض، وذلك في إطار محاولة إلقاء الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا في محافظات وتماشيًا مع خطة الدولة 2030.

ويشار إلى أن مؤشر عاصمة الابتكار، هو مؤشر مركب يعتمد على 3 مؤشرات فرعية أساسية (مؤشر خلق التكنولوجيا، مؤشر مدى انتشار الابتكارات في الصناعة، ومؤشر المهارات الأكاديمية)، أخذا في الاعتبار توزيع السكان في المحافظات وسوف يتم تطوير المؤشر في السنوات القادمة ليشمل الكثير من المؤشرات التي تقيس البيئة الداعمة والمشجعة للابتكار في مصر، وفى هذه المرحلة لإطلاق المؤشر تم تغطية 20 محافظة.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، أنه في الإصدارات القادمة سوف يحاول المؤشر أن يشمل بعض المؤشرات الدولية الهامة الموجودة في مؤشر الابتكار العالمي أو مؤشر التنافسية العالمية نظرًا لأهمية هذه المؤشرات عامة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن المحافظات ذات المراتب الأولى كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء الآخرون.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زيادة الباحثبن الناشرين لأبحاث دولية بنسبة 16.1% خلال 2016

    أخبار

  • أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون المشترك

    أخبار

  • الأخبار المتوقعة ليوم السبت 15 يوليو 2017

    أخبار

  • أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

    أخبار

إعلان

8da266d6fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري