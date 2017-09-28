انطلاق معرض "القاهرة للابتكار" 19 نوفمبر المقبل

كتبت-داليا شبل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن انطلاق معرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار لعام 2017 يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وبحسب بيان للأكاديمية اليوم الخميس، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن مؤشر "عاصمة الابتكار" هذا العام ضمن فاعليات المعرض، وذلك في إطار محاولة إلقاء الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا في محافظات مصر وتماشيًا مع خطة الدولة 2030.

ويشار إلى أن مؤشر عاصمة الابتكار، هو مؤشر مركب يعتمد على 3 مؤشرات فرعية أساسية (مؤشر خلق التكنولوجيا، مؤشر مدى انتشار الابتكارات في الصناعة، ومؤشر المهارات الأكاديمية)، أخذا في الاعتبار توزيع السكان في المحافظات وسوف يتم تطوير المؤشر في السنوات القادمة ليشمل الكثير من المؤشرات التي تقيس البيئة الداعمة والمشجعة للابتكار في مصر، وفى هذه المرحلة لإطلاق المؤشر تم تغطية 20 محافظة.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، أنه في الإصدارات القادمة سوف يحاول المؤشر أن يشمل بعض المؤشرات الدولية الهامة الموجودة في مؤشر الابتكار العالمي أو مؤشر التنافسية العالمية نظرًا لأهمية هذه المؤشرات عامة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن المحافظات ذات المراتب الأولى كل عام من خلال معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء الآخرون.