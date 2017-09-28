خاص| أول صور للمدرسة اليابانية بالعبور

كتب - مصطفى الليثي:

حصل مصراوي على صور خاصة من داخل المدرسة اليابانية بمدينة العبور، وهيّ الوحيدة التي ستبدأ بها الدراسة هذا العام بمحافظة القليوبية.

وفتحت وزارة التعليم، باب التقديم الالكتروني لـ 8 مدارس مصرية يابانية، أمس الأربعاء، ولمدة أسبوع.

وقال عمرو مصطفى، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التعليم، أنه جاري استلام الـ8 مدارس التي أعلنت عنها الوزارة، من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفرشهم من قبل هيئة الأبنية التعليمية، بحد أقصى 10 أكتوبر المقبل.

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