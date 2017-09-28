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بالصور- إيقاف أعمال البناء بـ 6 عقارات دون ترخيص في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور- إيقاف أعمال البناء بـ 6 عقارات دون ترخيص في الإسكندرية

03:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بـ 6 عقارات دون ترخيص، والتحفظ على معدات ومواد البناء وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين.

وقال اللواء خالد حسن، رئيس الحي، في تصريح له، اليوم الخميس: إن الحملة استهدفت العقارات "رقم 143 بشارع ملك حفني، و5 آخرين بعزبة الخروعة، ومحسن الصغرى، وطريق مصطفى كامل".

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، على رؤساء الأحياء بالعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولة للبناء المخالف في المهد، وتحرير محاضر فورية وغرامات للمخالفين، وإزالة الشدات الخشبية أولاً بأول من أي عقار مخالف.

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