أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية (صور)

03:35 م الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    c70b9b749c.jpg

  • عرض 3 صورة

    28744bf9a8.jpg

  • عرض 3 صورة

    9d06514162.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط قسم شرطة ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عبد السلام.ش.ع" 25 عامًا، مُقيم بمنطقة "الحريري"، و"إسلام.ن.ع" 19 عامًا، مُقيم بمنطقة "الإشارة" عاطلين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

ضُبط المتهمان وبحوزتهما 8 دراجات بخارية مُبلغ بسرقاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط محامية استولت على 6 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الدقهلية

    أخبار

  • إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

    أخبار

  • ضبط متورطين في التعدي على قوات الأمن بالقليوبية

    أخبار

  • مصرع مهندس صدمته سيارة داخل جراج حي في بورسعيد

    أخبار

إعلان

00eb693c13.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو