ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط قسم شرطة ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "عبد السلام.ش.ع" 25 عامًا، مُقيم بمنطقة "الحريري"، و"إسلام.ن.ع" 19 عامًا، مُقيم بمنطقة "الإشارة" عاطلين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

ضُبط المتهمان وبحوزتهما 8 دراجات بخارية مُبلغ بسرقاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.