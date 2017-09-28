بالصور.. انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت قرية العطيات التابعة لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، بمدخل القرية، نتيجة لاصطدامها بسبارة ربع نقل محملة بالموز، وتم تفريغ حمولة السيارة من الأسطوانات انفجار إحداها مما يتسبب في كارثة، وتم تسيير الطريق بعد رفعها، دون حدوث إصابات.

وكانت نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات المركز، يفيد بانقلاب سيارة محمة بطريق أبنوب البداري، وانتقل على الفور لمكان الحادث زهران عبدالظاهر خلف الله، نائب مركز ومدينة الفتح، وولاء صلاح الدين، مساعد رئيس المركز والمدينة.

وتبين حدوث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز "نقل أسيوط" لاصطدامها بسيارة ربع نقل سوهاج محملة بالموز ما أدى إلى انقلاب سيارة البوتاجاز عند مدخل قرية العطيات التابعة للوحدة المحلية ببصرة.

كما انتقل لمكان الحادث العميد محمد العسقلاني، مأمور مركز الشرطة والقوة المرافقة، له وتم الدفع بمعدات مركز ومدينة الفتح وسيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية، وتم تفريغ سيارة البوتاجاز من الحمولة، ورفع السيارة لمرور الطريق ولا يوجد خسائر في الأرواح.